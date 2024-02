Legende: Absorbieren zahlreiche Sicherheitskräfte Die Bauernproteste in Spanien. Reuters

Auftakt zur Andalusien-Rundfahrt gestrichen

In Spanien ist die erste Etappe der Andalusien-Rundfahrt kurz vor dem Start am Mittwoch wegen der Bauernproteste in Spanien abgesagt worden. Die Polizisten der Guardia Civil sahen sich angesichts der Proteste nicht in der Lage, ausreichend Personal für die Sicherung des Rennens abzustellen. Wie mit den weiteren Etappen des Rennens verfahren wird, ist noch unklar. Die 70. Auflage der Andalusien-Rundfahrt soll am Sonntag enden. In Spanien demonstrieren seit der vergangenen Woche zahlreiche Bauern und fordern staatliche Massnahmen gegen die steigenden Produktionskosten und die niedrigen Abnehmerpreise.