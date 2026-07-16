Tim Merlier (BEL/Soudal Quick-Step) gewinnt die 12. Etappe der Tour de France im Sprint.

Ein Massensturz auf den letzten Metern überschattet die Ankunft in Chalon-sur-Saône.

Das Gelbe Trikot bleibt auf den Schultern von Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates).

Tim Merlier hat seinen Siegeszug an der Tour de France fortgesetzt und seinen dritten Tagessieg eingefahren. Der belgische Sprinter hatte schon auf der 7. und 8. Etappe zugeschlagen. Auf dem 12. Teilstück über knapp 180 km mit dem Ziel in Chalon-sur-Saône hatte der Soudal-Quick-Step-Profi im Finish erneut die besten Beine. Er setzte sich vor Olav Kooij (NED) und Jasper Philipsen (BEL) durch.

Ein Sturz von Fernando Gaviria auf den letzten Metern hatte das Feld in zwei Teile getrennt. Auch einige andere Fahrer erwischte es durch das Missgeschick des kolumbianischen Sprinters heftig. Gaviria überquerte die Ziellinie schwer gezeichnet.

Legende: Löste den Massensturz aus Fernando Gaviria wird von einem Teamkollegen ins Ziel begleitet. imago images/Belga/David Pintens

Favoriten halten sich schadlos

Es dürfte an dieser Tour die letzte Chance der Sprinter gewesen sein. Einige Wagemutige hatten während der 12. Etappe zwar ihr Glück als Ausreisser versucht, das Feld hielt sie jedoch stets an der kurzen Leine. Mauro Schmid (Jayco AlUla) hatte früh im Rennen einen Angriffsversuch gewagt und war auch rund 30 km vor dem Ziel nochmals dabei, als eine Gruppe versuchte sich abzusetzen. Wenige Kilometer später wurde das Projekt aber vom Peloton wieder beendet.

Leader bleibt Tadej Pogacar. Der Slowene verbrachte einen verhältnismässig ruhigen Tag im Feld. Für das Tempo waren andere Teams – allen voran Alpecin-Premier Tech mit Silvan Dillier – besorgt. Pogacars erster Verfolger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) liegt weiter über 3 Minuten hinter dem Topfavoriten zurück.

So geht es weiter

Bevor es am Wochenende wieder ins Hochgebirge geht, dürften sich am Freitag Ausreisser eine Chance auf den Sieg ausrechnen. Mit 205 Kilometern von Dole nach Belfort steht die längste Etappe der diesjährigen Tour an. Rund 25 km vor dem Ziel gilt es den Ballon d'Alsace zu bewältigen, weshalb das Finale für die Sprinter wohl zu schwer ist.

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