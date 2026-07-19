Die 15. Etappe der Tour de France über 182,9 km von Champagnole nach Plateau de Solaison ist eine Beute von Remco Evenepoel.

Der Belgier setzt sich nach einem schwierigen Teilstück in den Alpen vor Gesamtleader Tadej Pogacar (SLO) durch.

Der bisherige Tour-Zweite, Jonas Vingegaard, muss die «Grande Boucle» nach einem Sturz aufgeben.

3950 Höhenmeter waren zu bewältigen, darunter zwei Bergpreise der ersten Kategorie. Diese erste, happige Alpenetappe absolvierte Remco Evenepoel am Schnellsten. Der Belgier setzte sich im Sprint gegen Leader Tadej Pogacar durch, wobei der Slowene offensichtlich nicht ans Limit ging. Kurz vor dem Ziel hatte Isaac Del Toro, Pogacars Teamkollege, abreissen lassen müssen.

In der Gesamtwertung liegt Pogacar nun mit einem Vorsprung von fünf Minuten an der Spitze vor Evenepoel, Dritter ist Del Toro mit 5:58 Minuten Rückstand.

Vingegaard muss Tour aufgeben

Für den bisherigen Gesamtzweiten Jonas Vingegaard ist die Tour verfrüht zu Ende gegangen. Der zweifache Tour-de-France-Sieger kam in einer Kurve rund 20 km vor dem Ziel zu Fall und verletzte sich dabei am Oberkörper. Vingegaard konnte die Sturzstelle zwar zu Fuss verlassen, an eine Wiederaufnahme des Rennens war aber nicht zu denken.

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Die Schweizer machten an der diesjährigen Tour ein weiteres Mal auf sich aufmerksam. Mauro Schmid, überraschender Etappensieger vor zwei Tagen, konnte sich erfolgreich einer Fluchtgruppe anschliessen. Rund 36 Kilometer vor dem Ziel wagte er einen Angriff und kam weg. Der 26-Jährige erreichte den Schlussanstieg solo, wurde dann aber etwa 9 km vor Etappenende von den Verfolgern geschluckt. Das Ziel erreichte Schmid schliesslich als 21.

Bester Schweizer wurde Yannis Voisard. Der Kletterspezialist verpasste die Top 10 als 11. nur um 6 Sekunden.

So geht's weiter

Am Montag steht der zweite Ruhetag der Tour auf dem Plan. Danach geht es am Dienstag am Genfersee mit einem Einzelzeitfahren von Évian-les-Bains nach Thonon-les-Bains weiter.

Tour de France