Olav Kooij gewinnt die relativ flache 5. Etappe der Tour de France über 158,3 km von Lannemezan nach Pau im Massensprint.

Im Gesamtklassement verteidigt Torstein Traeen das Gelbe Trikot.

Am Donnerstag geht es den legendären Col du Tourmalet hoch.

Olav Kooij hat die 5. Etappe der 113. Tour de France gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Decathlon-CMA CGM setzte sich im ersten Massensprint der laufenden Tour nach 158,3 km in Pau vor dem Deutschen Max Kanter und Tim Merlier aus Belgien durch.

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen an der Spitze. Der Norweger Torstein Traeen verteidigte seine Führung. Die Top-Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, der mit einem Defekt zu kämpfen hatte, liegen mit 7:53 Minuten dahinter auf Rang vier und fünf.

Nach vier schweren Tagen zum Start war es das erste Teilstück, das auf die Sprinter ausgerichtet war. Nach der extremen Hitze am Vortag war es etwas kühler, aber immer noch deutlich über 30 Grad Celsius und schwül. Der Ausreisser Baptiste Veistroffer, der unmittelbar nach dem Start attackiert hatte, wurde kurz vor dem Ziel eingefangen.

So geht's weiter: Hoch zum Tourmalet

Bei der 6. Etappe kommt es zur ersten kniffligen Herausforderung im Hochgebirge. Auf der schwierigsten Etappe der Pyrenäen zwischen Pau und Gavarnie-Gèdre stehen am Donnerstag 4100 Höhenmeter auf dem Programm, darunter der legendäre Col du Tourmalet.

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