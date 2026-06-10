Neues Format mit zehn Etappen in fünf Tagen: SRF überträgt die Tour de Suisse 2026 täglich live und liefert dem Publikum mit Hintergrundberichten aus dem Lager der Fahrerinnen und Fahrer sowie illustren Gästen ein Rundumpaket zum grössten Schweizer Radsportevent.

Legende: Live bei SRF zu sehen Die Tour de Suisse 2026. SRF

Am 17. Juni 2026 startet die Tour de Suisse im italienischen Sondrio. Auch 2026 ist SRF hautnah dabei, wenn die Weltelite des Radsports um den Sieg bei der Tour de Suisse fährt. Bei der 89. Austragung finden die Frauen- und Männerrennen erstmals am selben Tag und Ort statt und die Streckenführung ist weitgehend parallel. An fünf Tagen werden täglich zwei Etappen gefahren – eine für Männer und eine für Frauen.

Tour de Suisse total auf allen Kanälen

SRF zeigt alle zehn Etappen des grössten Schweizer Radsportevents live. Marco Felder kommentiert die Rennen der Männer mit SRF-Experte Mathias Frank. Die fünf Etappen der Frauen begleiten Kommentator Silvan Schweizer und Radsport-Expertin Michelle Andres. Für die Moderation zeichnet sich Olivier Borer verantwortlich. Hintergrundberichte aus dem Lager der Fahrerinnen und Fahrer sowie spannende Gäste ergänzen die Liveberichterstattung.

Auch Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 3 verpassen mit regelmässigen Einschaltungen keine Entscheidungen. Auf srf.ch/sport, in der SRF Sport App und auf den Social-Media-Kanälen von SRF finden Nutzerinnen und Nutzer alle Informationen zur diesjährigen Tour de Suisse.

Produktion des Weltsignals durch die SRG

Die SRG ist TV-Produzentin der 89. Tour de Suisse. Als Host Broadcaster ist die SRG für die Produktion des Weltsignals verantwortlich. Das Weltsignal ist die Basis für weltweite Liveübertragungen der Tour de Suisse. Die SRG trägt somit massgeblich zur weltweiten medialen Präsenz dieser Schweizer Sportevents bei.

Die Tour de Suisse ist die grösste jährlich wiederkehrende Liveproduktion der SRG – und das seit 1991. Zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft übertrug die SRG die Tour de Suisse erstmals live im Fernsehen. Die Tour de Suisse Women produziert die SRG seit ihrer Erstaustragung im Jahr 2021.