Der Giro d’Italia macht seit Jahrzehnten Halt in der Schweiz – diese grossen Namen hinterliessen ihre Spuren.

Kein anderes Land ausserhalb Italiens wird vom Giro so oft beehrt wie die Schweiz. So auch heuer, wenn die 16. Etappe nach dem 3. und letzten Ruhetag am Dienstag in Bellinzona startet und in Cari endet (live bei SRF).

Über 30 Mal ging die prestigeträchtige Landesrundfahrt über die Schweizer Grenze – ob als Start- oder Zielort. Dabei gab es aus Schweizer Sicht überaus erfolgreiche Resultate. So gewann Hugo Koblet 1951 im Jahr seines sensationellen Tour-de-France-Sieges auch die 19. Etappe des Giros, die in St. Moritz endete.

Welche grossen Namen ihre Spuren ebenfalls jeweils bei Giro-Halten in der Schweiz hinterliessen, erfahren Sie im Beitrag oben.

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