Die erst 20-jährige Célia Gery gewinnt die 7. Etappe des Giro d'Italia Women nach einem Sprint in einer Fluchtgruppe.

Legende: Gewinnt die 7. Etappe Célia Gery. IMAGO / LaPresse

Die 7. Etappe des Giro d'Italia Women wurde etwas überraschend nicht im Massensprint entschieden. Auf dem 159 km langen Teilstück zwischen Sorbolo Mezzani und Salice Terme gab es nur eine nennenswerte Steigung. Trotzdem kam eine sechsköpfige Fluchtgruppe vor dem Feld ins Ziel.

Im Sprint der Ausreisserinnen hatte Célia Gery die Nase vorn. Die erst 20-jährige Französin ist amtierende U23-Weltmeisterin im Strassenrennen und setzte sich vor Lucinda Brand (NED) und Alison Jackson (AUS) durch.

Massensturz mit Reusser

Acht Sekunden hinter der Siegerin rauschte das Feld über die Ziellinie. Beste Schweizerin war Linda Zanetti auf Rang 13.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es trotz Schrecksekunde für die Leaderin Anna van der Breggen keine Änderungen. Die Niederländerin war wie auch Marlen Reusser rund 50 km vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt. Beide schafften danach aber den Anschluss ans Feld wieder. Reusser bleibt als 5. (+2:03 Minuten) in Tuchfühlung mit der Spitze.

Giro d'Italia Women