Giro d'Italia Women

Marlen Reusser fällt in der 5. von 9 Etappen beim Giro d'Italia vom 2. auf den 5. Gesamtrang zurück.

Legende: Fiel im Gesamtklassement um 3 Ränge zurück Marlen Reusser. Imago/LaPresse

Nach Rang 2 im Zeitfahren vom Dienstag konnte Marlen Reusser in der Königsetappe des Giro d'Italia am Mittwoch nicht ganz mit den Besten mithalten. Die 34-Jährige musste in einem Anstieg der 3. Kategorie gut 40 Kilometer vor dem Ziel von der Top-Gruppe abreissen lassen.

Am Ende überquerte die Schweizerin die Ziellinie nach 146 Kilometern mit 3400 Höhenmetern von Longarone nach Santo Stefano di Cadore auf Rang 7 mit einem Rückstand von 53 Sekunden. Im Gesamtklassement fiel die zuvor auf Position 2 rangierte Bernerin um 3 Plätze zurück.

Vollering neu auf Rang 2

An der Spitze holte sich derweil Topfavoritin Demi Vollering den Tagessieg. Die 29-jährige Niederländerin, die mit ihren ständigen Attacken auch für das Zurückfallen von Reusser gesorgt hatte, setzte sich im Norden Venetiens nahe der österreichischen Grenze im Sprint der am Ende vierköpfigen Spitzengruppe durch.

Im Gesamtklassement übernahm die dreifache Grand-Tour-Siegerin, die in Italien ihr Palmarès komplettieren will, Reussers 2. Platz und liegt noch genau eine Minute hinter Landsfrau Anna van der Breggen.

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