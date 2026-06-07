Die Niederländerin Demi Vollering holt sich nach einer dramatischen Schlussetappe den Gesamtsieg beim Giro d'Italia der Frauen.

Legende: Holt ihren 1. Giro-Gesamtsieg Demi Vollering. imago images/LaPresse

Hochspannung auf der 9. und letzten Etappe am Giro: Auf dem 145 km langen Teilstück mit Start und Ziel in Saluzzo mit je einem Bergpreis der 1., 2. und 3. Kategorie kam es zum Showdown um den Gesamtsieg. Die Niederländerin Anna van der Breggen verpasste ihren 5. Triumph an der Italien-Rundfahrt, die 50 Sekunden Reserve auf Landsfrau Demi Vollering waren nicht genug.

Entscheidung beim letzten Anstieg

Beim letzten Anstieg dieser Giro-Ausgabe auf den Pass Colletta di Brondello liess Vollering die seit ihrem Sturz am Freitag angeschlagene van der Breggen stehen. Sie schloss zu den drei Ausreisserinnen Antonio Niedermaier (GER), Elisa Longo Borghini (ITA) und Niamh Fisher-Black (NZL) auf.

Das Quartett machte fortan gemeinsame Sache. Longo Borghini sicherte sich den Etappensieg, Niedermaier verdrängte van der Breggen (Tagessechste mit 2:22 Minuten Rückstand) noch von Platz 2 in der Gesamtwertung.

Vollering, die Leaderin der französischen Équipe FDJ-Suez, komplettiert damit ihr Palmarès. Nach dem Gesamtsieg an der Tour de France 2023 und den beiden Triumphen an der Vuelta (2024 und 2025) hat die 29-Jährige nun alle drei Grand Tours gewonnen.

Marlen Reusser konnte wie bereits am Vortag auf der Königsetappe nicht in den Kampf um den Tagessieg eingreifen.

Giro d'Italia Women