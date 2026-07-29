Es war ein Höhepunkt der goldenen Jahre im Schweizer Radsport: Der Zürcher Hugo Koblet gewinnt die Tour de France.

Legende: Auf der Ehrenrunde Hugo Koblet im Parc des Princes in Paris nach seinem Tour-Gesamtsieg. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Am 29. Juli 1951 fuhr Hugo Koblet als überlegener Gesamtsieger der Tour de France in Paris ein. Damit sorgte der Zürcher vor 75 Jahren für den 2. Schweizer Triumph bei der prominentesten Rundfahrt der Welt – ein Jahr nach Ferdy Küblers Sieg.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Koblet die Radsportfans längst für sich gewonnen. Sie nannten den 26-Jährigen ehrfürchtig den «Pédaleur de Charme». Berühmt war nicht nur seine elegante Fahrweise, sondern auch der Kamm, den er im Trikot mitführte. Damit brachte «der schöne Hugo» jeweils seine Haare wieder in Form.

Unvergessen bleibt Koblets Solofahrt auf der 11. Etappe von Brive nach Agen. Mehr als 130 Kilometer legte der Zürcher allein an der Spitze zurück und distanzierte dabei die versammelte Konkurrenz. 3 Tage später übernahm er nach seinem 3. von insgesamt 5 Etappensiegen das «Maillot jaune». Bis zur Ankunft in Paris gab er es nicht mehr ab.

1958 beendete Koblet seine Karriere. Sein Leben nahm im November 1964 ein tragisches Ende, als er mit seinem Auto in einen Baum fuhr. Die Schweizer Radsport-Legende wurde nur 39 Jahre alt.