Legende: Gab nach viermonatiger Verletzungspause sein Comeback Stefan Küng (Archivbild). imago images/frontalvision.com

Stefan Küng wird an den Schweizer Meisterschaften in Courtételle im Zeitfahren 4. Es ist sein erstes Rennen nach einem Sturz Ende Februar.

Jan Christen und Jasmin Liechti gewinnen erstmals Schweizer Meistertitel bei der Elite.

Beim Eintagesrennen Omloop het Nieuwsblad Ende Februar wollte Stefan Küng die erste Saison für das Team Tudor lancieren. Es kam anders: Er stürzte schwer und musste knapp 4 Monate lang pausieren. Nun gab er im Zeitfahren an den Schweizer Meisterschaften sein lang ersehntes Comeback. Körperlich ging es ihm schon besser als noch in der Vorbereitung darauf: «Im Training spürte ich das linke Gesäss immer, heute erstaunlicherweise nicht mehr.»

Küng beendete den 32,6 km langen Kurs um Courtételle (JU) in 44:13 Minuten und wurde Vierter. 43 Sekunden schneller als Küng war der 21-jährige Jan Christen, der seinen ersten Schweizer Meistertitel bei der Elite feierte. 6,66 Sekunden länger als Christen brauchte Stefan Bissegger, das Podest komplettierte Yannis Voisard.

Fernziel Vuelta

Für Küng ist das Resultat aber zweitrangig. Im Anschluss meinte er, es sei ein Erfolg, dass er überhaupt dastehen könne, und windet seinen Physios ein Kränzchen: «Ich war in super Händen.» Das Zeitfahren sei ein Schritt in die richtige Richtung und eine erfolgreiche Standortbestimmung für ihn. Der zweifache Zeitfahr-Europameister wird auch am Sonntag beim Strassenrennen an den Start gehen und blickt schon weiter in die Zukunft: «Wenn alles optimal läuft, werde ich an der Vuelta am Start stehen.»

Liechti mit nächstem Ausrufezeichen

Bei den Frauen wurde Jasmin Liechti zum ersten Mal in ihrer Karriere Elite-Schweizer-Meisterin auf der Strasse. Dies in Abwesenheit der Topfavoritin und frisch gebackenen dreifachen Tour-de-Suisse-Siegerin Marlen Reusser. Die 23-jährige Liechti hatte vor 2 Jahren den Titel in der Kategorie U23 gewonnen und war im selben Jahr an der WM in Zürich in der ältesten Nachwuchskategorie zu Silber gefahren. Rang zwei ging an Steffi Häberlin, Dritte wurde Lea Fuchs.

Liechti machte vergangene Woche an der Tour de Suisse auf sich aufmerksam: Die Bernerin, die für Nexetis, das Nachwuchsteam des Schweizer Verbands, fährt, wurde in Bad Ragaz 5., beim Zeitfahren in Aarburg und bei der Königsetappe in Villars-sur-Ollon jeweils 11.

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