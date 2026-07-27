Die 113. Tour de France ist Geschichte. SRF-Experte Mathias Frank lässt die vergangenen drei Wochen nochmals aufleben.

Mit 6:26 Minuten Vorsprung und mehr auf die Konkurrenz hat Tadej Pogacar am Sonntag seinen fünften Gesamtsieg an der Tour de France eingefahren. Entschieden war die Sache eigentlich schon nach der ersten Woche. Doch der Slowene dachte nicht einmal daran, einen Gang zurückzuschrauben und tütete in den folgenden zwei Wochen seine Tagessiege 3, 4 und 5 ein.

Für Ex-Profi Mathias Frank, der die Tour erstmals als SRF-Experte begleitet hat, war es Pogacars bisheriges Meisterstück in Frankreich: «Seine bisherigen vier Siege hat er alle souverän geholt. Aber in diesem Jahr war er absolut überlegen und noch einmal deutlich stärker als im Vorjahr.»

Warum Pogacars Überlegenheit für den Radsport Fluch und Segen zugleich ist und welches Franks persönliches Tour-Highlight war, erfahren Sie im Video-Beitrag oben.