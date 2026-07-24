Tadej Pogacar gewinnt auf der 19. Etappe der Tour de France erstmals eine Bergankunft auf der legendären Alpe d'Huez.

Im Schlussaufstieg stellt er aus dem Feld heraus sämtliche Ausreisser und siegt vor Lenny Martinez und Richard Carapaz.

Der Schweizer Yannis Voisard erreicht das Ziel als 13. und bleibt im Gesamtklassement auf Platz 11.

Rund dreieinhalb Minuten betrug der Vorsprung der noch 15 Fahrer umfassenden Spitzengruppe, als sie den Fuss des Schlussaufstiegs auf die legendäre Alpe d'Huez erreichte. Insbesondere ein Trio machte sich dabei lange Hoffnungen auf den prestigeträchtigen Etappensieg. Vortagessieger Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious) und Sepp Kuss (Visma – Lease a Bike) setzten sich bald ab.

Doch auch dahinter im Feld kam es schon erstaunlich früh zum Spektakel. Bereits nach 2 der 13,8 Kilometer hinauf zur Skistation griff Gesamtleader Tadej Pogacar an und distanzierte seine grössten verbliebenen Konkurrenten Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) und Paul Seixas (Decathlon CGA CGM) scheinbar mühelos. Damit beseitigte der Slowene auch allfällige Zweifel, die wegen der Krankheitswelle in seinem Team UAE Emirates aufgekommen waren.

Carapaz erneut stark

Nach einer kurzen «Erholungsphase» im Windschatten seiner wiedererstarkten Relaisstation Adam Yates verschärfte Pogacar das Tempo nochmals und überholte Ausreisser um Ausreisser. 1,7 Kilometer vor dem Ziel stellte er mit Martinez im Schlepptau, der sich an Pogacars Hinterrad gehängt hatte, mit Carapaz schliesslich auch den letzten Fluchtfahrer.

Gut 700 Meter vor der Bergankunft konnten die beiden letztlich nicht mehr mit dem entfesselten Mann im «Maillot Jaune» mithalten und so feierte der Überflieger seinen 5. Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Noch wichtiger dürfte Pogacar allerdings gewesen sein, dass er erstmals bei der legendären Ankunft auf der Alpe d'Huez triumphierte.

Pogacar vor Gesamtsieg

Im Gesamtklassement baute der 27-Jährige seinen Vorsprung auf Evenepoel, der das Ziel mit 2:29 Minuten Rückstand auf Platz 6 erreicht hatte, auf 7:11 Minuten aus. Pogacars Teamkollege Isaac Del Toro (7.) auf Rang 3 liegt bereits fast 10 Minuten zurück. Einziger Wermutstropfen für den vierfachen TdF-Champion: Im Bergpreisklassement liegt Carapaz neu einen Punkt vor Pogacar an der Spitze.

Aus Schweizer Sicht zeigte der Jurassier Yannis Voisard einmal mehr ein starkes Rennen. Aus der Fluchtgruppe heraus erreichte er das Ziel als 13. und blieb im Gesamtklassement auf Rang 11. Sein Rückstand auf die Top 10 beträgt 2 Etappen vor Schluss rund 6 Minuten. Der zuvor auf Rang 10 klassierte Carapaz verbesserte sich dank Etappenrang 3 auf Platz 8.

Königsetappe am Samstag

Am Samstag steht mit dem zweitletzten Teilstück die absolute Königsetappe auf dem Programm. Von Le Bourg d'Oisins steht ein 170,9 Kilometer langer und unglaublich harter Rundkurs auf dem Programm.

Die Fahrer absolvieren mit dem Col de la Croix de Fer, dem Dach der Tour auf dem Col du Galibier (2642 m.ü.M) und dem Col de Sarenne gleich 3 Bergpreise der höchsten Kategorie, bevor die Etappe erneut auf der Alpe d'Huez endet – diesmal allerdings von der anderen Seite aus angefahren.

Tour de France