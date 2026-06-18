Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) gewinnt die 2. Etappe der Tour de Suisse über 105 km mit Start und Ziel in Locarno.

Die Italienerin übernimmt von der Niederländerin Femke de Vries (Visma - Lease a bike) auch das Leadertrikot.

Steffi Häberlin (Team SD Worx Protime) fährt in Locarno auf Rang 3, während Marlen Reusser kurz vor dem Ziel falsch abbiegt und Zeit verliert.

Die Entscheidung fiel knapp 9 km vor dem Ziel in Locarno im letzten Anstieg hinauf nach Orselina, als Elisa Longo Borghini noch einmal das Tempo verschärfte und ihre letzten Verfolgerinnen, darunter auch die beiden Schweizerinnen Steffi Häberlin und Marlen Reusser, abschüttelte.

Die Italienerin Longo Borghini triumphierte schliesslich solo mit 29 Sekunden Vorsprung vor Sarah van Dam (NED/Visma – Lease a bike) und 48 Sekunden vor Häberlin, die sich Platz 3 sicherte.

Reussers Ausflug

Ein folgenschweres Missgeschick unterlief Reusser und Kasia Niewiadoma, die kurz vor dem Ziel falsch abbogen und wertvolle Zeit verloren. Entsprechend gross war der Ärger im Ziel bei der Bernerin.

In der Gesamtwertung belegen die beiden Schweizerinnen nun die Plätze 4 (Häberlin) und 5 (Reusser).

De Vries mit Sturz

Femke de Vries, welche am Mittwoch die 1. Etappe gewonnen hatte, musste in der zweitletzten Steigung vor Locarno abreissen lassen. Sie verlor das Leadertrikot an Longo Borghini und wurde im Gesamtklassement nach hinten gespült.

Sowieso war es nicht der Tag von de Vries. Die Niederländerin war schon nach ca. 40 km in einen Sturz verwickelt gewesen, konnte die Fahrt aber fortsetzen.

So geht es weiter

Nach 2 Tagen im Süden geht es am Freitag in der Ostschweiz weiter. Auf die Fahrerinnen warten 121 mehrheitlich flache Kilometer. Die Strecke von Bad Ragaz nach Altstätten und zurück dürfte eine Angelegenheit für die Sprinterinnen werden.

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