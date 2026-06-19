Zoe Bäckstedt (Canyon/Sram) gewinnt den Schlusssprint der 3. Etappe der Tour de Suisse überlegen.

Auf dem Rundkurs über 120,3 Kilometer um Bad Ragaz führt eine Fluchtgruppe das Rennen über 100 Kilometer lang an.

Marlen Reusser (Movistar) und Steffi Häberlin (SD Worx - Protime) holen Bonifikationssekunden.

Alle hatten auf dieser flachen 3. Etappe der Tour de Suisse mit einem Massensprint gerechnet. Zu diesem kam es auch, doch er verkam zu einer Zweiklassen-Gesellschaft. Knapp 200 Meter vor dem Ziel zog Zoe Bäckstedt den Sprint an – und keine Konkurrentin konnte ihren schweren Tritten folgen.

Das 21-jährige britische Toptalent rollte rund 10 Meter vor der Konkurrenz jubelnd über die Ziellinie. Es war ihr erster Erfolg auf der World Tour. Einen Achtungserfolg feierte auch Jasmin Liechti vom Schweizer Nationalteam, die starke 5. wurde.

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala befindet sich nach dieser Etappe Bäckstedts Landsfrau Lauren Dickson (FDJ United - Suez): Die Gesamtklassements-Zweite stürzte rund 4 Kilometer vor dem Ziel schwer und konnte die Etappe nicht zu Ende fahren.

Fluchtgruppe vor Zwischensprint gestellt

Gleich nach dem Start hatte sich eine achtköpfige Spitzengruppe gebildet. Die acht Fahrerinnen erarbeiteten sich auf dem 120,3 Kilometer langen, flachen Rundkurs um Bad Ragaz einen maximalen Vorsprung von 2 Minuten auf das Feld. Beim zweiten von insgesamt drei Zwischensprints, 17 Kilometer vor dem Ziel, wurden die Ausreisserinnen gestellt.

Marlen Reusser und Steffi Häberlin, beide nicht Teil der Fluchtgruppe, sicherten sich total 3, respektive 4 Bonifikationssekunden bei den Zwischensprints. Reusser liegt im Gesamtklassement als Vierte 55 Sekunden hinter der Führenden Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), Häberlin sogar noch eine Sekunde und einen Rang vor ihrer Landsfrau.

So geht es weiter

Am Samstag steht das Einzelzeitfahren dieser Schweizer Landesrundfahrt an: Den 23,8 Kilometer langen Kurs um Aarberg bestreitet Marlen Reusser mit dem Regenbogentrikot der Weltmeisterin. Dementsprechend gehört sie auch zum sehr engen Favoritinnenkreis.

Tour de Suisse