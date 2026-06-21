Marlen Reusser (Movistar) gewinnt die 100,3 Kilometer lange Königsetappe, einen Rundkurs um Villars-sur-Ollon, und zum 3. Mal die Tour de Suisse.

Reusser ging mit dem Gelben Trikot in die letzte Etappe und lief nie Gefahr, dieses zu verlieren.

Auf dem letzten Kilometer kontert Reusser einen Angriff Cédrine Kerbaols (EF Education-Oatly) und fährt solo in Richtung Ziel.

Just als die Favoritinnengruppe die Ausreisserinnen gestellt hatte, griff während der ersten Durchfahrt von Villars-sur-Ollon zur Rennhälfte Elisa Longo Borghini (UAE ADQ) an. Der Schuss ging aber nach hinten los: Longo Borghini war dem Gegenangriff Marlen Reussers nicht gewachsen.

50 Kilometer vor dem Ziel bildete sich eine vierköpfige Gruppe um die Gesamtklassementsfahrerinnen Reusser im Gelben Trikot, Kasia Niewiadoma (Canyon/Sram), Megan Arens (Picnic PostNL), Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) und Femke de Vries (Visma - Lease a Bike).

Diese Gruppe war während über 40 Kilometern fast geschlossen unterwegs, Kerbaol musste zwischenzeitlich abreissen lassen. Reussers ärgste Konkurrentin um den Gesamtsieg, Longo Borghini (+0:10 Minuten), kam nicht mehr heran. 8 Kilometer vor dem Ziel, im letzten Anstieg von Aigle nach Villars-sur-Ollon, halbierte sich die Spitzengruppe infolge einer Tempoverschärfung Niewiadomas und Reussers.

Reusser kontert Kerbaols Angriff

Im Schlussanstieg kämpfte sich Kerbaol wieder an die Spitze zurück und schloss zu Niewiadoma und Reusser auf. Gleich danach griff sie mit Ambitionen auf den Tagessieg an. Reusser aber hatte noch etwas im Tank und konterte auch diesen Angriff, liess Kerbaol und Niewiadoma stehen und machte sich auf zum Etappensieg.

Solo fuhr sie in Villars-sur-Ollon über die Ziellinie zum 2. Etappensieg in Serie und ihrem 3. Gesamtsieg nach 2023 und 2025 an der Tour de Suisse. Erst am Tag vor der Königsetappe war Reusser dank eines Zeitfahrsiegs in Aarburg ins Gelbe Trikot geschlüpft. Auf dem Rundkurs um Villars-sur-Ollon lief sie nie Gefahr, dieses wieder zu verlieren.

Liechti macht wieder auf sich aufmerksam

Gut 20 Kilometer nach dem Start hatte sich eine erste Spitzengruppe gebildet. Dort war die erneut aktive Schweizerin Jasmin Liechti vom Nexetis-Team ebenfalls vertreten. Während 30 Kilometern fuhr die Deutsche Franziska Koch (FDJ United - Suez) vor den Ausreisserinnen solo mit einem Vorsprung von bis zu einer Minute. Einen ähnlich grossen Vorsprung hatten die Ausreisserinnen auf das Feld. Bis die Favoritinnen kurz vor Rennhälfte ernst machten und die Ausreisserinnen stellten.

So geht es weiter

Das nächste World-Tour-Rennen der Frauen beginnt erst im August, hat es aber in sich: Es ist die Tour de France. Die französische Landesrundfahrt startet am Schweizer Nationalfeiertag in Lausanne und bleibt an den ersten drei Tagen in der Westschweiz. Total verteilt sich die Tour de France Femmes über 9 Etappen mit Abschluss in Nizza.

Tour de Suisse Frauen