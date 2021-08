Legende: Zur Abwechslung rollt mal eine andere Tour durch Lausanne Statt der Tour de Romandie beherbergt die Westschweizer Stadt ausnahmsweise die Tour de France. Keystone

Etappe der «Grande Boucle» 2022 endet in der Romandie

Die nächstjährige Tour de France wird in der Westschweiz zu Gast sein. Gemäss RTS ist am 9. Juli Lausanne als Zielort einer Etappe vorgesehen, das Feld rollt aus dem französischen Jura an. Tags darauf erfolgt der Start zum folgenden Teilstück in Aigle, von wo es zurück nach Frankreich geht. Die Strecke für die 109. Frankreich-Rundfahrt (1. bis 24. Juli) wird erst Mitte Oktober anlässlich der Präsentation in Paris definitiv bestätigt.