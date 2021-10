Legende: Wurde 2021 mehrmals zurückgeworfen Marc Hirschi. Keystone

Noch ein Rennen ist ausstehend, dann ist die erste Saison von Marc Hirschi im Trikot von UAE Team Emirates zu Ende. Der 23-jährige Berner war 2020 einer der Überflieger im Radsport-Zirkus.

Entsprechend hoch waren in diesem Jahr die Erwartungen an den Schweizer. Im Fokus stand er bis zu seinem verspäteten Saisoneinstieg im März aber vor allem wegen seines überraschenden Weggangs vom damaligen Sunweb-Team.

Ihn selbst habe der vieldiskutierte Wechsel nicht zu sehr belastet, sagt Hirschi gegenüber cyclingnews.com. «Ich hatte 2020 Erfolg und es ist schwierig, so weiterzumachen. Und dann kam auch etwas Pech dazu», so der Berner. Er meint damit etwa den Sturz an der Tour de France, als er sich gleich auf der ersten Etappe an der Schulter verletzte.

01:21 Video Hirschi beim Tour-Auftakt in Massencrash verwickelt Aus Sport-Clip vom 26.06.2021. abspielen

Mit einem Sieg hat es für Hirschi spät in der Saison in Luxemburg dann doch noch geklappt. Seine Bilanz fällt denn auch nicht allzu schlecht aus: «Es war trotzdem eine gute Saison, ich habe meinen Sieg.» Trotzdem sei es sein Ziel, im nächsten Jahr wieder an sein Niveau von vor zwei Jahren anknüpfen zu können.