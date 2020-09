Nur 3 Tage nach dem Gewinn von Bronze im WM-Strassenrennen hat Marc Hirschi seine starke Form erneut unter Beweis gestellt. Der 22-jährige Berner aus dem Sunweb-Team triumphiert beim Ardennen-Klassiker Flèche Wallonne und feiert den grössten Sieg seiner Karriere.

Hirschi setzte sich nach 202 km von Herve nach Huy im Bergsprint vor dem Franzosen Benoît Cosnefroy und dem Kanadier Michael Woods durch. Der 22-Jährige aus dem deutschen Team Sunweb hatte im 1,3 km langen und durchschnittlich 9,3 Prozent steilen Schlussaufstieg Mur de Huy die besten Beine und liess unter anderen dem Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar keine Chance. Der Slowene beendete das Rennen auf dem 9. Rang.

«Es lief perfekt für uns und mein Team hat einen sehr guten Job gemacht», sagte Hirschi im anschliessenden Sieger-Interview. «Ich war schon am Anschlag, habe aber auf den richtigen Moment gewartet. Ich machte keine Fehler heute und hatte starke Beine am Schluss.»

1. Schweizer Sieg seit 68 Jahren

Hirschi ist erst der zweite Schweizer nach Ferdy Kübler, der die Flèche Wallone gewinnen konnte. Kübler triumphierte 1951 und 1952 gleich zweimal in diesem geschichtsträchtigen Rennen.

Für den Ittiger ist es ein weiterer toller Erfolg der letzten Wochen. An der Tour de France hatte er in Sarran die 12. Etappe solo für sich entschieden. Am vergangenen Sonntag gewann er zudem in Imola im WM-Strassenrennen die Bronzemedaille.

Alaphilippe sagte kurzfristig ab

Der frisch gekürte Weltmeister Julian Alaphilippe, der die beiden vorherigen Ausgaben beim «Wallonischen Pfeil» gewann, hatte am Montag kurzfristig abgesagt. Der Franzose will stattdessen alle Konzentration auf Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag richten. Rekordsieger Alejandro Valverde verzichtete ebenfalls auf einen Start.