Der Team-Wettkampf bietet der Schweiz eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Heim-WM auf der Lenzerheide mit einem Paukenschlag zu eröffnen. Das folgende Quintett soll der Schweiz das erste Gold bescheren:

Sina Frei (U23)

Jolanda Neff

Alexandre Balmer (U19)

Filippo Colombo (U23)

Nino Schurter

In welcher Reihenfolge die Schweizer Équipe in das Rennen geht, ist noch nicht bestätigt. Klar scheint aber, dass der sechsfache Cross-Country-Weltmeister Schurter die Rolle als Schlussfahrer übernehmen wird: «Viele Nationen setzen auf einen schnellen Schlussfahrer, damit sie sich in einem allfälligen Zweikampf durchsetzen können», meint Schurter.

Dass die Schweiz in der Staffel sowohl auf Schurter als auch auf Neff setzen kann, ist der Optimalfall. Beide gehören in ihren Spezialdisziplinen zu den Top-Favoriten auf den WM-Titel. Sich für die Einzelrennen zu schonen, kam für Neff nie in Frage: «Ich freue mich riesig, die Schweiz zu repräsentieren», so die 25-Jährige.

Flückiger muss verletzt passen Lukas Flückiger hat sich bei einem Trainingssturz eine Platzwunde mit einer Schleimbeutelentzündung oberhalb der rechten Kniescheibe zugezogen. Für ihn wird Nicola Rohrbach am Samstag im Cross-Country starten. «Ich bin nicht mehr 25 und werde vermutlich keine Chance mehr erhalten, an einer Heim-WM teilzunehmen», zeigte sich der 34-jährige Oberaargauer enttäuscht.