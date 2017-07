So sehen die Beine eines Rad-Profis nach 16 Etappen aus

Pawel Poljanski zeigt, wie sehr seine Beine an der Tour de France beansprucht werden.

Der polnische Radfahrer Pawel Poljanski ist derzeit an der Tour de France unterwegs. Auf Instagram postet er ein Bild seiner Beine. «Ich glaube, nach 16 Etappen sehen meine Beine ein wenig müde aus.» So bald kann er sich jedoch nicht ausruhen. Es stehen nochmals 5 Etappen an bis zum Ende der Tour de France. Der Pole fährt für das Team Bora-Hansgrohe und ist derzeit an 75. Stelle klassiert.