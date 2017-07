Stefan Küng: In Weiss statt Gelb

Stefan Küng hat seine 1. Tour de France auf regennasser Strecke mit einem respektablen 2. Rang im Zeitfahren lanciert. Das Maillot Jaune bleibt ihm damit verwehrt, immerhin ist es Weiss geworden.

Nur Thomas kann Küng schlagen – Martin enttäuscht 0:59 min, vom 1.7.2017

Das Podest beim Prolog

1. Geraint Thomas (Gb) 16'04"

2. Stefan Küng + 5"

+ 5" 3. Wasil Kirienka (WRuss) + 7"

5 Sekunden entschieden ganz an der Spitze zu Gunsten des Walisers Geraint Thomas. Der 31-Jährige trat vor allem auf der zweiten Hälfte der 14 km langen Rollerstrecke mit voller Wucht in die Pedale und holte dort seinen Vorsprung heraus. Im Ziel musste er lange in der Leaderbox ausharren, ehe sein unerwarteter Triumph feststand.

Stefan Küng: Ein Trostpflaster

Das erklärte Ziel des Thurgauers war gleich bei dessen Debüt an der «Grande Boucle» das Maillot jaune. Stefan Küng hätte damit Fabian Cancellara nacheifern wollen, der am 3. Juli 2004 bei der TdF-Premiere das Leadertrikot an sich reissen konnte.

Küng haarscharf an der Bestzeit vorbei

Am Ende musste der 23-Jährige erneut mit Platz 2 Vorlieb nehmen. Gleiches war ihm schon an der Tour de Suisse widerfahren. Dort konnte ihn in beiden Prüfungen gegen die Uhr Rohan Dennis bezwingen. Der Australier lässt die Tour aus.

Küngs starke Leistung auf dem Parcours in Düsseldorf wird dennoch belohnt. Statt Gelb trägt der BMC-Fahrer nun das weisse Trikot, mit dem der beste Jungprofi ausgezeichnet wird.

Tony Martin: Der grosse Geschlagene

Tony Martin, der 4-fache Zeitfahrweltmeister, erreichte mit 8 Sekunden Rückstand nur den 4. Rang. Der Deutsche war in seiner Heimat als Kronfavorit gehandelt worden.

Neben Valverde erwischte es noch andere Fahrer

Alejandro Valverde: Pominentes Opfer

Beim Tour-Auftakt am Rhein regnete es vom ersten bis zum letzten Fahrer. Diese äusserst schwierigen Bedingungen wurden Alejandro Valverde zum Verhängnis. Der spanische Routinier rutschte in einer Linkskurve auf dem nassen Asphalt weg und krachte mit den Beinen voran in ein Absperrgitter.

Der 37-Jährige blieb unter grossen Schmerzen liegen und musste aus der Rundfahrt aussteigen. Somit verlor Mitfavorit Nairo Quintana (Kol) früh einen wichtigen Helfer.

