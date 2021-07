Die französische Polizei hat im Rahmen der Tour de France am Mittwochabend das Hotel des Teams Bahrain Victorious in Pau durchsucht.

Die Fahndungskontrolle ohne Festnahmen sei von der Polizei der Zentralstelle für den Kampf gegen Verstösse gegen die Umwelt und die öffentliche Gesundheit anberaumt worden. Dies berichtetet die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagvormittag auf Berufung von ihr nahestehenden Quellen.

Das betroffene Team Bahrain Victorious schwächte den Vorfall ab. «Es war nichts Besonderes, wir hatten einen Besuch von der Polizei. Sie haben nach den Trainingsunterlagen der Fahrer gefragt und den Bus kontrolliert – das war's», sagte Equipenchef Milan Erzen dem Fachportal Cyclingnews.

Die Fahrer seien «eine Stunde lang gestört worden. Sie haben uns nicht gesagt, was der Grund für den Besuch ist, aber wir werden es bald über unsere Anwälte herausfinden.»

Bereits am 3. Juli sei eine Voruntersuchung wegen des möglichen «Erwerbs, des Transports, des Besitzes und der Einfuhr einer verbotenen Substanz oder Methode zur Verwendung durch einen Athleten ohne medizinische Rechtfertigung» eingeleitet worden, hiess es in einem Statement der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren werde fortgesetzt, um die Hintergründe zu untersuchen.

Das Team aus dem Königreich verbuchte bei der laufenden 108. Tour de France dank Matej Mohoric (SLO) und Dylan Teuns (BEL) bereits 2 Etappenerfolge und liegt in der Teamwertung an der Spitze. Der Niederländer Wout Poels führte vor der 18. Etappe am Donnerstag zudem die Bergwertung an.