TdS 2017: Das sind die Etappen-Orte

Hier finden Sie die Übersicht, durch welche Orte die Schweizer Landesrundfahrt 2017 führt.

Eröffnet wird die 81. Tour de Suisse am Samstag im zugerischen Cham, enden wird sie am Sonntag in einer Woche in Schaffhausen. Total sind 1164 km und 17'490 Höhenmeter zu bewältigen.

Etappenplan TdS 2017 10. Juni

Prolog in Cham

11. Juni Cham – Cham (Rundkurs) 12. Juni Menziken AG – Bern 13. Juni Bern – Villars-sur-Ollon VD

14. Juni Bex VD – Cevio TI

15. Juni Locarno – La Punt GR

16. Juni Zernez GR – Sölden AUT

17. Juni Rundkurs oder Zeitfahren in Schaffhausen

18. Juni Rundkurs oder Zeitfahren in Schaffhausen