Mauro Schmid fährt auf der 17. Etappe der Tour de France im Sprint einer grossen Ausreissergruppe auf Rang 2.

Jasper Philipsen sichert sich davor derweil seinen langersehnten 1. Tagessieg in diesem Jahr.

Für die Gesamtklassementsfahrer um Leader Tadej Pogacar kommt es zu keinen bedeutenden Veränderungen.

Beinahe hätte Mauro Schmid nach seinem sensationellen Triumph vom Freitag nachgedoppelt und eine weitere Etappe der Tour de France gewonnen. In einer rund 30-köpfigen Spitzengruppe bog er auf die flache, 400 Meter lange Zielgerade ein und stellte seine starke Form unter Beweis. Im Endspurt konnte er viele Sprint-Spezialisten hinter sich lassen und fuhr auf den starken 2. Rang.

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Einzig Jasper Philipsen rollte noch vor dem Schweizer über die Ziellinie und feierte auf der leicht hügeligen Etappe über 174,7 Kilometer von Chambéry nach Voiron doch noch einen Etappensieg bei der diesjährigen «Grande Boucle». Seit seinem 1. Triumph auf einem TdF-Teilstück vor 4 Jahren hat der belgische Sprint- und Klassiker-Spezialist vom Team Alpecin-Premier Tech nun bereits 11 Etappensiege bei der Frankreich-Rundfahrt eingeheimst.

Schmid eigentlich nur Anfahrer

Auch im Kampf ums Grüne Trikot rückte Philipsen dem führenden Mads Pedersen wieder auf die Pelle. Der Punkteleader sicherte sich nach grossem Aufwand zwar den Zwischensprint, büsste für seinen Effort aber später und schaffte es im Schlusssprint «nur» auf Rang 8. Damit liegt der Däne 4 Etappen vor Schluss noch 7 Zähler vor seinem ärgsten Widersacher. So dürfte das Duell bis zur letzten Etappe in Paris offen bleiben.

Angefahren wurde der überlegene Philipsen von seinem starken Teamkollegen Mathieu van der Poel, der den 28-Jährigen in die perfekte Position gebracht hatte. Schmid verriet im Interview nach der Etappe derweil, dass er eigentlich gar nicht um den Etappensieg mitfahren, sondern nur seinen Teamkollegen Michael Matthews lancieren wollte. Der Australier beendete das Rennen schliesslich auf Rang 9, Platz 3 sicherte sich indes der niederländische Sprinter Olav Kooij.

Kein guter Tag für UAE

Im Gesamtklassement kam es in den Top 10 auf der 17. Etappe zu keinen Rangveränderungen. Tadej Pogacar liegt damit weiter 4:32 Minuten vor Remco Evenepoel komfortabel in Führung. Isaac Del Toro, Teamkollege von Pogacar beim Team UAE Emirates, auf Rang 3 liegt bereits 6:51 Minuten zurück. Auch der Schweizer Yannis Voisard verteidigte seinen 10. Platz in der Gesamtwertung. Er liegt neu allerdings über 10 Minuten hinter Jordan Jegat, der die Etappe in der Spitzengruppe beendete, auf Rang 9 zurück.

Für das Team um Superstar Pogacar war es allerdings trotz dem Behaupten der Ränge 1 und 3 im Gesamtklassement ein Tag zum Vergessen. Einerseits büsste man in der Teamwertung, wo man vor der Etappe nur 23 Sekunden hinter der führenden Mannschaft von Lidl – Trek gelegen hatte, fast 20 Minuten auf die deutsche Equipe ein, da es kein UAE-Athlet in die Spitzengruppe geschafft hatte. Andererseits schien Adam Yates, der in den kommenden Tagen einer von Pogacars wichtigsten Helfern in den Bergen wäre, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und erreichte das Ziel erst lange nach dem Feld.

Lipowitz bereits operiert Box aufklappen Box zuklappen Weniger als 24 Stunden nach seinem schweren Sturz im Zeitfahren ist Florian Lipowitz bereits am gebrochenen Schlüsselbein operiert worden. Der 25-jährige Deutsche wird nach Angaben seines Teams Red Bull-Bora-Hansgrohe noch eine Nacht im Spital verbringen. Lipowitz fällt 6-8 Wochen aus, sein Team rechnet aber noch mit einem Renn-Comeback in diesem Jahr.

So geht es weiter

Mit einer 185 km langen Etappe von Voiron hoch nach Orcières-Merlette wird am Donnerstag das dreitägige Alpen-Schlussbouquet lanciert. Zu erklimmen sind fünf Berge, darunter zwei der 1. Kategorie. Der Schlussaufstieg auf 1825 m über Meer ist 7,1 km lang bei einer durchschnittlichen Steigung von 6,7 Prozent.

Tour de France