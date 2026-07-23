Ausreisser Mauro Schmid fährt bei der 18. Etappe der Tour de France von Voiron nach Orcières-Merlette wie schon am Mittwoch auf Rang 2.

Einzig der Ecuadorianer Richard Carapaz, der Olympiasieger von Tokio, ist im Schlussaufstieg stärker und holt sich den Tagessieg.

Im Gesamtklassement behauptet Tadej Pogacar seine Führung, sein Team kämpft aber mit Problemen.

4 Kilometer vor dem Ziel setzte Richard Carapaz im Schlussaufstieg zur Skistation Orcières-Merlette zu einer ersten Attacke an. Von seinen 5 verbliebenen Fluchtgefährten konnte zunächst nur Valentin Paret-Peintre folgen. Wenig später schafften aber auch Mauro Schmid und Matteo Jorgenson den Anschluss an sein Hinterrad. Doch kurz darauf griff der Ecuadorianer nochmals an und diesmal konnte niemand mehr folgen.

Der 33-Jährige vom Team EF Education-EasyPost fuhr schnell eine grosse Lücke heraus und feierte wenig später mit 45 Sekunden Vorsprung seinen 2. Etappensieg an der Tour de France. Dank einem Polster von über viereinhalb Minuten auf das Feld löste Carapaz zudem den Schweizer Tudor-Fahrer Yannis Voisard als 10. in der Gesamtwertung ab und liegt neu 3:18 Minuten vor dem Jurassier.

Schmid sprintet auf Rang 2

Hinter Carapaz kämpfte mit Schmid indes ein anderer Schweizer um den 2. Platz. Der Zürcher Unterländer, der in den vergangenen Tagen schon mit seinem sensationellen Sieg am Freitag und seinem 2. Rang vom Mittwoch brilliert hatte, bewies seine Endschnelligkeit einmal mehr und liess Jorgenson im Zweiersprint keine Chance.

Paret-Peintre musste sich derweil mit Platz 4 begnügen und verbleibt im Bergpreisklassement einen Punkt hinter Gesamtleader Tadej Pogacar auf Rang 2. Carapaz auf Position 3 liegt noch 6 Punkte hinter dem Franzosen.

UAE weiter mit Problemen

Beim Team UAE Emirates um den slowenischen Superstar werden die Sorgenfalten allerdings trotzdem grösser und grösser. Adam Yates, der bereits am Mittwoch äusserst früh hatte abreissen lassen müssen, konnte auch auf der 18. Etappe nicht mit dem Feld mithalten. Ausserdem verabschiedeten sich mit den Belgiern Tim Wellens und Florian Vermeersch sowie dem US-Amerikaner Brandon McNulty 3 von Pogacars Helfern bereits beim 1. Aufstieg in ein Gruppetto.

McNulty musste die Tour in der Folge gar ganz abbrechen. Das Problem beim sonst so überzeugenden Team soll ein Magen-Darm-Virus sein. Pogacar selbst konnte im Schlussaufstieg zwar mit seinem ersten Verfolger Remco Evenepoel mithalten, trug auf der Etappe allerdings erstmals seit 4 Jahren wieder schwarze Hosen zum «Maillot Jaune».

Pedersen behauptet Grün

Im Kampf um das Grüne Trikot machte Mads Pedersen derweil einen grossen Schritt Richtung Premieren-Triumph. Der dänische Sprinter vom Team Lidl – Trek schaffte den Sprung in die Fluchtgruppe und entschied den Zwischensprint für sich. Damit baute der 30-Jährige seinen Vorsprung auf Jasper Philipsen in der Punktewertung von 7 auf 32 Zähler aus.

So geht es weiter

Vor der absoluten Königsetappe am Samstag gilt es bereits am Freitag auf 127,9 Kilometern mit Start in Gap 4 Bergpreise zu erklimmen. Das grosse Highlight dabei ist der Schlussaufstieg auf die Alpe d'Huez, der sich bei einer durchschnittlichen Steigung von 8,1% über 13,7 Kilometer zieht. Spätestens dort wird es auch im Kampf um die Plätze im Gesamtklassement wieder zu Angriffen kommen.

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