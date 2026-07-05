Isaac Del Toro gewinnt die 2. Etappe der Tour de France in Barcelona vor Teamkollege Tadej Pogacar.

Tour-Favorit Pogacar überlässt seinem mexikanischen Teamkollegen im Sprint den Vortritt.

Jonas Vingegaard (4.) verteidigt das gelbe Leadertrikot.

Das Finale der 2. Tour-de-France-Etappe in Barcelona versprach auf dem Papier viel Spektakel. Der kurze, aber knackige Aufstieg zum Côte du Château du Montjuïc wurde insgesamt drei Mal befahren, das letzte Mal wenige Kilometer vor der Ziellinie. Doch inmitten von grossen Zuschauermassen fiel die Entscheidung um den Tagessieg nicht an jenem Hügel. Zwar fiel Fahrer um Fahrer zurück, doch die Favoriten rollten gemeinsam in der Fläche auf die Ziellinie zu.

Der Kampf um den Sieg wurde dann einigermassen kurios. Tadej Pogacars Edelhelfer Isaac Del Toro lancierte den Sprint, je näher die Ziellinie kam, desto mehr schienen die Kräfte des Mexikaners allerdings zu schwinden. Weil aber auch Gesamtleader Jonas Vingegaard den Anschluss verloren hatte, hätte ihm nur noch Pogacar den Sieg streitig machen können. Der Slowene liess es aber bleiben und feuerte seinen Teamkollegen gar noch an. Im Ziel war die Freude über den Sieg bei Pogacar fast noch grösser als bei seinem eigentlichen Helfer.

Vingegaard bleibt in Gelb

Fast wäre die Teamarbeit des UAE-Rennstalls aber noch schief gegangen. Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) rollte von hinten heran, konnte das Duo jedoch nicht mehr stellen. Als Dritter holte der Belgier immerhin wertvolle Bonussekunden. Vingegaard (Visma-Lease a Bike) rollte als Vierter über die Ziellinie.

Der Däne bleibt damit in Gelb, sein Vorsprung auf Pogacar schrumpfte allerdings auf sechs Sekunden. Gesamtrang 3 belegt Evenepoel (+15 Sekunden), Tagessieger Del Toro folgt eine Sekunde dahinter auf dem 4. Platz.

So geht es weiter

Am Montag landet der Tour-Tross auf französischem Boden – und es steht bereits die erste Bergetappe auf dem Programm. Von Granollers bei Barcelona bis Les Angles in den französischen Pyrenäen sind 196 km zu absolvieren. Haupthindernis ist der Collada de Toses (1. Kategorie, 9,3 km, 6,5% Steigung im Schnitt). Die Etappe endet mit einem kurzen, aber knackigen Schlussanstieg (1,7 km, 6,5%).

Resultate