Die 3. Etappe der Tour de France wird zur Beute von Tadej Pogacar.

Der Slowene gewinnt die Bergankunft in Les Angles zwei Sekunden vor Jonas Vingegaard.

Pogacar löst den Dänen damit als Leader ab, der zeitgleich Gesamtrang 2 belegt.

Am dritten Tag der Tour de France erreichte der Tross erstmals französischen Boden. In Les Angles stand nach 195 km und 3850 Höhenmetern zudem bereits die erste Bergankunft auf dem Programm, auch wenn der Schlussaufstieg noch nichts mit einer harten Prüfung gemein hatte.

Zum ernsthaften Schlagabtausch zwischen den beiden Topstars Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Jonas Vingegaard (Visma- Lease a Bike) kam es erst auf den letzten 200 m, nachdem das Feld zuvor unter dem Tempodiktat von Team Emirates stark dezimiert worden war.

Pogacar wurde von seinem Edelhelfer und dem Sieger vom Vortag Isaac Del Toro (MEX) lanciert. Im Bergauf-Sprint liess Pogacar dann keine Zweifel an den derzeitigen Stärkeverhältnissen aufkommen. Der Slowene griff an und rollte mit zwei Sekunden Vorsprung als Erster über die Ziellinie. Nur Vingegaard, Richard Carapaz (EF Education) und Paul Seixas (Decathlon) konnten einigermassen folgen und wurden mit zwei Sekunden Rückstand gewertet.

Zeitgleich in Gelb

Dank den Bonussekunden löst Pogacar Vingegaard damit bereits wieder als Leader ab. Der Däne belegt zeitgleich den zweiten Gesamtrang. Der Gesamtdritte Remco Evenepoel (Red Bull - bora hansgrohe) liegt 23 Sekunden zurück.

Für Pogacar war es der 22. Etappensieg an der Tour de France. Nur vier Fahrer können mehr Tagessiege vorweisen als der 27-Jährige. Zur Rekordmarke von Mark Cavendish (35) fehlen allerdings noch einige Triumphe.

So geht's weiter

In der 4. Etappe vom Dienstag von Carcassonne nach Foix über 182 Kilometer sind die Fahrer erneut gefordert. Es werden Temperaturen von über 35 Grad erwartet. Das Profil bietet dank vier Bergwertungen Chancen für Ausreisser. Nach dem Col de Montségur (2. Kategorie) geht es bis zum Ziel allerdings noch 35 km vornehmlich bergab. Auch ein Massensprint scheint möglich.

Resultate