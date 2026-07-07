Der Däne Mads Pedersen gewinnt die 4. Etappe der Tour de France nach 182 Kilometern im Sprint einer Fluchtgruppe

Im Gesamtklassement übernimmt der Norweger Torstein Traeen die Führung von Tadej Pogacar.

Der Slowene lässt es am Dienstag ruhig angehen und kommt mit deutlichem Rückstand ins Ziel.

Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat bei extremer Hitze die vierte Etappe der 113. Tour de France gewonnen. Der Weltmeister von 2019 setzte sich nach 181,9 km zwischen Carcassonne und Foix im welligen Pyrenäen-Vorland im Sprint einer Fluchtgruppe vor seinem Teamkollegen Quinn Simmons aus den USA und dem Spanier Raul Carcia Pierna durch und bescherte dem deutschen Rennstall Lidl-Trek den ersten Tagessieg der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Der Norweger Torstein Traeen, der von den Ausreissern im Gesamtklassement am besten platziert war, übernahm das gelbe Leadertrikot, da das Hauptfeld um den bisherigen Gesamtführenden Tadej Pogacar mit grossem Rückstand ins Ziel kam. Der slowenische Titelverteidiger Pogacar liegt weiter vor dem zeitgleichen Dänen Jonas Vingegaard.

Traeen hatte 2024 am Gotthardpass die Königsetappe der Tour de Suisse gewonnen – zwei Jahre nachdem bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Nun feiert er mit dem Team Uno-X den bisher grössten Erfolg seiner Karriere. Traeen ist erst der dritte Norweger, der das gelbe Leadertrikot der Tour de France trägt.

So geht's weiter

Die 5. Etappe führt am Mittwoch über 158,3 km durch zumeist flaches Gelände von Lannemezan nach Pau, dort dürfte es zu einem Massensprint kommen.

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