Richard Carapaz schlägt auf der Königsetappe der Tour de France zwei Fliegen mit einer Klatsche: Er holt den Tagessieg und sichert das Bergtrikot ab.

Der Ecuadorianer profitiert von einem Malheur von Sepp Kuss, der in der letzten Abfahrt vor dem Ziel auf der Alpe d'Huez stürzt.

Tadej Pogacar stellt sich in den Dienst von Teamkollege Isaac Del Toro. Der Slowene wird am Sonntag zum 5. Mal als Gesamtsieger in Paris einfahren.

Sepp Kuss (Visma – Lease a Bike) wurde am zweitletzten Tag der Tour de France zum tragischen Helden. Der US-Amerikaner fuhr nach fast 5 Stunden hartem Kampf auf der Königsetappe dem Sieg entgegen. Über 5000 Höhenmeter und die Tour-Riesen Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier sowie der Col de Sarenne lagen hinter ihm. Doch in der letzten Abfahrt vor den finalen 4 Kilometern aufwärts zur Alpe d'Huez das Malheur: Innert kurzer Zeit stürzte der 31-Jährige gleich doppelt – und hatte Glück, dass beim zweiten Mal ausgangs der Kurve ein Sicherheitsnetz angebracht war.

Der Schreck steckte ihm noch in den Knochen, als Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) vorbeibrauste und sich auf dem Weg zum Sieg nicht mehr aufhalten liess. Der Ecuadorianer machte einen ohnehin schon schönen Tag perfekt: Er verteidigte das gepunktete Trikot, das er sich am Vortag ergattert hatte. Zum zweiten Mal nach 2024 wird er sich am Sonntag als Bergkönig feiern lassen können.

Pogacar fährt für Del Toro

Unglücksrabe Kuss musste sich auf den Schlussmetern sogar noch von Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) einholen lassen. Der Belgier machte inklusive Bonifikationen noch 45 Sekunden auf Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) gut. Mit einem Vorsprung von 6:26 Minuten ist dem Slowenen der Gesamtsieg freilich nicht mehr zu nehmen, sofern er am Sonntag das Ziel erreicht.

Pogacar war Arm in Arm mit Isaac Del Toro auf den Positionen 4 und 5 ins Ziel gefahren. Er hatte sich in den Dienst seines mexikanischen Teamkollegen gestellt. Mit Erfolg: Del Toro behauptete sich gegen Paul Seixas (FRA/Decathlon CGA CGM) und sicherte sich damit nicht nur das weisse Trikot des besten Jungprofis, sondern auch den 3. Gesamtrang.

Verkürzte Schlussetappe

Am Sonntag wird Pogacar zum dritten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt als grosser Sieger auf den Pariser Champs-Elysées einfahren. Das letzte Teilstück wird verkürzt geführt: Statt der geplanten 133 sind lediglich 89 Kilometer innerhalb der französischen Hauptstadt zu absolvieren. Mit der Massnahme sollen die Sicherheitskräfte entlastet werden, die aufgrund der verheerenden Waldbrände im Land gefordert sind. Nach der Präsentation der Teams am ursprünglichen Startort Thoiry geht es per Bus zum Ziel, wo um 17:50 Uhr (live in der SRF Sport App und später auf SRF info) auch gestartet wird.

Es geht vor allem noch um den prestigeträchtigen Etappensieg. Die Entscheidung im Punkteklassement ist nämlich ebenfalls schon gefallen. Der Däne Mads Pedersen (Lidl-Trek) entschied den Zwischensprint der zweitletzten Etappe für sich und baute seinen Vorsprung auf Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) auf 82 Punkte aus. Kommt er heil in Paris an, ist ihm das grüne Trikot nicht mehr zu nehmen.

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