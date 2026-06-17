Die erste Leaderin der Tour de Suisse der Frauen heisst Femke de Vries.

Die Niederländerin setzt sich in Sondrio (ITA) in einem Zweiersprint durch und feiert ihren ersten Profisieg.

Steffi Häberlin (6.) und Titelverteidigerin Marlen Reusser (8.) verlieren 38 Sekunden auf die Siegerin.

Die Tour de Suisse präsentiert sich 2026 in einem neuen Kleid. Die Rundfahrt der Männer wurde verkürzt, die Tour der Frauen um eine Etappe erweitert. Ebenfalls speziell: Die 1. Etappe fand in Italien statt. Am Mittwoch stand im Veltlin eine 109 Kilometer lange Runde mit Start und Ziel in Sondrio auf dem Programm.

Die hügelige Strecke absolvierte Femke de Vries (Team Visma) am schnellsten. Die Niederländerin setzte sich in einem Zweiersprint mit Fluchtgefährtin Lauren Dickson (GBR/FDJ United) knapp durch. Im Alter von 32 Jahren ist es der erste Profisieg für de Vries. Gleichzeitig wurde sie mit dem TdS-Leadertrikot belohnt. De Vries und Dickson hatten sich knapp 25 Kilometer vor dem Ziel in der Abfahrt vom Triangia von ihrer Fluchtgefährtin Urska Zigart (SLO) abgesetzt.

Häberlin und Reusser in den Top 10

In der ersten grösseren Gruppe kamen Schweizer Meisterin Steffi Häberlin (Worx-Protime) als Sechste und Titelverteidigerin Marlen Reusser (Movistar) als Achte ins Ziel. Die beiden Schweizerinnen büssten 38 Sekunden auf de Vries ein. Aufgrund von Bonifikationssekunden beträgt ihr Rückstand im Gesamtklassement 48 Sekunden.

Die 2. Etappe findet dann am Donnerstag auf Schweizer Boden statt. Start und Ziel sind in Locarno. Dazwischen stehen 105 mehrheitlich flache Kilometer auf dem Programm.

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