Die beiden Radstars wurden bei der Tour de France vor der 15. Etappe von den Dopingkontrolleuren überrascht.

Legende: Bekamen unerwarteten Besuch Tadej Pogacar (links) und Jonas Vingegaard. Keystone/EPA/Yoan Valat

Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sind bei der Tour de France um ihren Schlaf gebracht worden. Wie der Gesamtführende Pogacar sowie sein erster Verfolger Vingegaard vor dem Start der 15. Etappe in Champagnole mitteilten, fanden in der Nacht zu Sonntag unangekündigte Dopingkontrollen statt.

Beide Top-Stars werden überrascht

Vingegaard wurde nach eigenen Angaben um 2 Uhr morgens geweckt, bei Pogacar kamen die Kontrolleure um 5 Uhr. «Ich habe gut geschlafen, aber dann klopfte es an der Tür. Es war für mich eine grosse Überraschung», sagte Vingegaard bei Eurosport.

«Es ist gut, dass sie testen. Aber natürlich hat das einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit vor so einer Etappe. Ich hoffe, dass ich nicht der einzige war. Es muss für alle gleich sein.» Es habe 40 Minuten gedauert, bis er wieder auf seinem Zimmer gewesen sei.

Jetzt bin ich ziemlich überkoffeiniert

Pogacar gab an, lediglich vier Stunden geschlafen zu haben. «Es war definitiv nicht schön, mitten aus süssen Träumen geweckt zu werden», sagte der Leader der Tour und ergänzte: «Ich konnte einfach nicht wieder einschlafen. Also habe ich alte Eminem-Hits gehört und mir Kaffee gemacht. Jetzt bin ich ziemlich überkoffeiniert.»

Verständnis für die Kontrolleure

Er werde als Gesamtführender nach jeder Etappe getestet, so Pogacar, der seinen Frust nicht an den Kontrolleuren auslassen wollte. «Ehrlich gesagt tut es mir auch ein bisschen leid für sie. Ich kann mir vorstellen, dass manche Fahrer genervt oder sogar wütend reagieren. Aber sie können nichts dafür. Sie machen nur ihren Job – die Entscheidung treffen ihre Vorgesetzten.»