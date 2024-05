Vom 21. bis 24. August wird die Frauenfelder Allmend zum europäischen Faustball-Mekka. Neun Teams werden an der EM der Männer im Kanton Thurgau teilnehmen und sollen möglichst viele Zuschauer anlocken, wenn es nach OK-Präsident Gabriel Süss geht. «Wir hoffen auf bis zu 10'000 Besuchende über alle vier Tage hinweg», sagt er.

Die Schweiz hat vor fünf Jahren bereits die WM ausgerichtet, damals war Winterthur Austragungsort. Eine Medaille wurde dabei knapp verpasst: Das Spiel um Bronze ging gegen Brasilien verloren. An Europameisterschaften heimste die Schweiz bisher zweimal den Titel ein: 2006 und 2012. Edelmetall gab es seit 1974 immer.

Aus Turnvereinen hervorgegangen

Auch wenn die Nationalmannschaft an grossen Turnieren regelmässig vorne mitmischt, fristet Faustball ein Schattendasein im Land. Der Beginn der nationalen Meisterschaft an diesem Wochenende sorgt kaum für Schlagzeilen.

Das hat Gründe: Faustball wurde zunächst nur in Turnvereinen gespielt und emanzipierte sich erst in den 90er-Jahren so richtig als eigene Sportart. Faustball-Klubs sind aber weiterhin nur sehr lokal und in ländlichen Gebieten verankert: Hochburgen sind etwa Wigoltingen, Affeltrangen, Diepoldsau-Schmitter oder Elgg-Ettenhausen. Nur rund 3500 Aktive gibt es in der Schweiz, Tendenz eher rückläufig.

Nur Nachbarländer in der Gruppe

Kein Wunder, hofft man mit der EM im eigenen Land auf einen Aufmerksamkeits-Boost. Das Eröffnungsspiel bestreitet die Schweiz gegen Vize-Weltmeister Österreich. In der Vierergruppe trifft man ausserdem auf Deutschland, das im Faustball das Mass aller Dinge ist, und Italien.

Was Faustball von Volleyball unterscheidet, welche Regeln gelten und was den Sport sonst noch auszeichnet, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.