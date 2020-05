Legende: Spielten gegen Covid-19 Phil Mickelson, Tom Brady, Peyton Manning und Tiger Woods (v.l.n.r.). Reuters

Tiger Woods und Phil Mickelson (PGA Tour) sowie Tom Brady und Peyton Manning (NFL) – 4 der grössten Namen aus der amerikanischen Sportbranche – liessen am Sonntag bei einem Charity-Golfturnier die Einschalt-Rekorde purzeln.

Gemäss Turner Sports sahen sich am Sonntag durchschnittlich 5,8 Millionen Menschen «The Match: Champions for Charity» an. Der Sportkanal schrieb, damit handle es sich um den meistgesehenen Golf-Event in der Geschichte des Fernsehens.

20 Mio. gegen Covid-19

Den alten Rekord hatte ESPN inne: 2010 hatten 4,9 Millionen Zuschauer für das Masters eingeschalten. Es war das Jahr, in dem Woods nach den Skandalen in seinem Privatleben auf die Tour zurückgekehrt war.

Mit einem Schlag Vorsprung gewannen Woods und Manning am Ende gegen das Duo Mickelson/Brady. Insgesamt 20 Millionen Dollar generierte der Event für den Kampf gegen das Coronavirus.