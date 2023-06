Legende: In Polen in Hochform Die Nidwaldnerin Nina Christen. Keystone/EPA/Sebastian Borowski POLAND OUT

Schiessen: Christen/Lochbihler siegen

Nina Christen hat bereits ihre 3. Goldmedaille an den European Games geholt. Die 29-jährige Olympiasiegerin aus Nidwalden gewann zusammen mit dem Solothurner Jan Lochbihler in Wroclaw den Mixed-Wettbewerb Gewehr 50 m Dreistellung.

Im Final der nicht-olympischen Disziplin setzte sich das Schweizer Duo gegen die Österreicher Sheileen Waibel und Andreas Thum durch, die in den beiden Qualifikationsrunden noch besser abgeschnitten hatten. Während es für Lochbihler die erste Medaille an den laufenden European Games ist (wird im Schiessen nicht als EM gewertet), gewann Christen schon Gold im Gewehr 10 m und im Team-Wettbewerb mit dem Luftgewehr.

00:25 Video Archiv: Christen gewinnt Gold im Gewehr 10 m Aus Sport-Clip vom 23.06.2023. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Triathlon: Briffod auf Rang 3

Auch Adrien Briffod sorgte für eine weitere Schweizer Medaille. Der 28-jährige Westschweizer klassierte sich im Triathlon auf dem 3. Rang. Briffod war während der 8,8 km langen Laufstrecke stets in der Spitzengruppe anzutreffen. Am Schluss musste er sich einzig dem Norweger Vetle Thorn und dem Israeli Shachar Sagiv geschlagen geben, die zwei respektive eine Sekunde vor ihm ins Ziel kamen. Für Briffod ist es bereits die zweite Bronzemedaille im Juni. Zu Beginn des Monats war er an der EM in Madrid ebenfalls Dritter geworden.

Legende: EM-Bronze Adrien Briffod sichert der Schweiz die nächste Medaille. Freshfocus/Johann Groder/Expa/Archivbild

Beachsoccer: Schweiz siegt dank 7 Toren von Stankovic

Die Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft hat das Startspiel an den European Games in Krakau gegen Moldawien mit 9:4 gewonnen. Die grosse Figur war Dejan Stankovic: Der bald 38-jährige Aargauer erzielte nicht weniger als 7 Tore. Die weiteren Treffer steuerten Noel Ott und Patrick Rüttimann bei. Der Erfolg könnte einen bitteren Nachgeschmack haben, da mit Eliott Mounoud, Glenn Hodel und Ariel Schranz gleich drei Spieler verletzt ausschieden. Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Mittwoch auf die Ukraine (17:30 Uhr), die ihr Auftaktspiel gegen Italien 6:5 gewann. Die Schweizer, die vor 4 Jahren Bronze gewonnen hatten, streben in Polen erneut Edelmetall an.