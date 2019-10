Der erste Halbfinal der Rugby-WM in Japan endet mit einer faustdicken Überraschung.

England ringt den Top-Favoriten und Titelverteidiger Neuseeland mit 19:7 nieder.

Im Final treffen die Engländer auf Wales oder Südafrika.

Die Rugby-Fans kriegen einen neuen Weltmeister. Das ist nach dem ersten Halbfinal in Japan klar. Die Engländer schalteten am Samstag in Yokohama völlig überraschend Titelverteidiger Neuseeland aus. England spielte über die ganze Partie hinweg besser und gewann mit 19:7.

Beide Teams hatten bisher ein starkes Turnier gezeigt, trotzdem galten die Neuseeländer als haushoher Favorit: Die «All Blacks» haben an einer WM seit 12 Jahren nicht verloren, gegen England an Weltmeisterschaften noch gar nie und strebten in Japan eigentlich den Titel-Hattrick an.

Die Neuseeländer fanden den Zugang zu diesem Halbfinal nie richtig. Bereits in der 2. Minute ging England durch einen Try von Manu Tuilagi sowie durch die anschliessend von Owen Farrell verwandelte Conversion mit 7:0 in Führung.

Es war das grösste Spiel, das man hier haben kann.

In der ersten Hälfte war Neuseeland zu keiner Reaktion fähig und ging nach einem Penalty-Kick der Engländer in der 40. Minute gar mit einem 0:10-Rückstand in die Pause.

Wer in der 2. Halbzeit die grosse Wende der «All Blacks» erwartete, wurde enttäuscht. Die einzigen Punkte konnte der geschlagene Titelverteidiger überhaupt nur dank eines groben Fehlers der Engländer erzielen.

Die Europäer brachten den Sieg so nach Hause und dürfen weiter auf den 2. WM-Titel nach 2003 hoffen. «Es war das grösste Spiel, das man hier haben kann. Wir wollten unser Bestes zeigen und das haben wir getan», sagte Englands Kapitän Owen Farrell.

Final-Gegner entscheidet sich am Sonntag

Auf wen England im Final trifft, wird sich am Sonntag entscheiden: Wales und Südafrika duellieren sich im 2. Halbfinal (ab 9:50 Uhr live auf SRF info).

Sendebezug: sportlive, SRF info, 26.10.2019, 9:50 Uhr.