Favorit Irland schlägt Russland an der Rugby-WM in Japan mit 35:0. Die Russen haben damit keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Der Weltranglisten-Vierte Irland hat seine Pflichtaufgabe an der Rugby-WM in Japan erfolgreich gemeistert. Der Mitfavorit gewann am Donnerstag in Kobe mit 35:0 gegen Russland.

Die Russen haben damit als erstes Team keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Irland übernahm derweil mit einem Spiel mehr als die Verfolger Japan und Schottland die Spitzenposition in der Gruppe A.

Legende: Deutlicher Sieg Die Iren nehmen die Russen auseinander. Keystone

Fidschi mit erstem Sieg

In der Gruppe D feierte Fidschi seinen ersten Sieg. In Higashiosaka gewann der Inselstaat klar 45:10 gegen Georgien und rückte zumindest vorübergehend auf Platz zwei vor, der wie der Gruppensieg zum Einzug in den Viertelfinal berechtigt.