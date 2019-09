Beim WM-Turnier in Japan hat Wales nach dem 29:25-Sieg über Australien beste Chancen auf den Viertelfinal-Vorstoss.

An der Rugby-WM in Japan

Das walisische Nationalteam obsiegte erstmals seit 28 Jahren bei einer Weltmeisterschaft wieder über Australien. Nach der klaren Halbzeitführung (23:8) rettete die Mannschaft ein 29:25 über die Zeit. Dank diesem Erfolg am Sonntag in Tokio führen die «Dragons» die Gruppe D mit 2 Siegen vor der Auswahl aus «down under» an – es folgen die Aussenseiter Georgien, Uruguay sowie Fidschi.

Der Erst- und Zweitplatzierte aus jedem der vier Fünfer-Pools ziehen in den Viertelfinal ein. Wales hatte gegen die Australier zuletzt 5 Partien in Folge bei Weltmeisterschaften verloren, darunter auch ein Duell um den Halbfinal-Einzug.