An der Rugby-WM in Japan

Mitfavorit Südafrika steht bei der Rugby-WM in Japan mit einem Bein im Viertelfinal. Die «Springboks» setzten sich am Freitag in der Gruppe B im vorentscheidenden Duell gegen Italien, das nach einem Platzverweis lange Zeit in Unterzahl spielen musste, klar mit 49:3 (17:3) durch.

Zum Abschluss der Gruppenphase treffen die Südafrikaner am Dienstag auf Tabellenschlusslicht Kanada, während Italien am 12. Oktober noch gegen Titelverteidiger Neuseeland antreten muss.

Legende: Klare Angelegenheit Südafrika lässt Italien keine Chance. imago images

Nach der Vorrunde mit 4 Fünfergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für die Viertelfinals. Dort geht es ab dem 19. Oktober im K.o.-Modus um den Titel.