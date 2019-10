Vize-Weltmeister Australien hat bei der Rugby-Weltmeisterschaft die Chance auf den Gruppensieg gewahrt. Das Team von Trainer Michael Cheika bezwang zum Abschluss der Vorrunde Aussenseiter Georgien mit 27:8 und sprang damit zumindest vorübergehend an die Spitze der Gruppe D. Am Sonntag kann Wales mit einem Erfolg gegen Schlusslicht Uruguay jedoch wieder an den «Wallabies» vorbeiziehen.

Es warten Frankreich und England

Sowohl Australien als auch Wales hatten bereits vor dem letzten Gruppenspieltag ihr Ticket für die K.o.-Runde gelöst. Der Gruppensieger trifft im Viertelfinal auf den dreimaligen Vize-Weltmeister Frankreich, auf den Zweiten wartet mit England der Weltmeister von 2003.

Ausserdem sind Titelverteidiger Neuseeland und Südafrika bereits für die Runde der letzten Acht qualifiziert. In der Gruppe A streiten Gastgeber Japan, Schottland und Irland am Samstag und Sonntag um die restlichen beiden Viertelfinal-Plätze.