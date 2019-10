Legende: Vor Heimpublikum bislang unaufhaltsam Kenki Fukuoka und seine Japaner. Keystone

Es war schon tief in der Nachspielzeit, als Kotaro Matsushima den Japanern gegen Samoa mit dem 4. «Try» der Partie einen Bonuspunkt sicherte. Am Ende hiess es 38:19 für den WM-Gastgeber, der damit in der Gruppe A auch sein 3. Gruppenspiel gewann und unmittelbar vor dem Einzug unter die letzten 8 Teams steht.

Gruppe C: England erster Viertelfinalist

Zuvor hatte sich England als erstes Team für die Viertelfinals qualifiziert. Der Mitfavorit der Gruppe C gewann auch sein 3. Spiel in der Vorrunde und bezwang Argentinien 39:10. Am Ursprung des klaren Erfolgs stand ein Platzverweis gegen die «Pumas»: Tomas Lavini wurde nach 17 Minuten beim Stand von 5:3 für England vom Feld geschickt, weil er Captain Owen Farrell mit der Schulter am Kiefer erwischte.

Legende: Noch unbezwungen Das englische Rugby-Team in Japan. Keystone

Gruppe D: Australien auf Kurs

Im Pool D feierte Australien seinen 2. Erfolg im 3. Spiel. Die «Wallabies» bezwangen Uruguay ohne Probleme 45:10. Bis zum ersten gelungenen «Try» der Südamerikaner, der im Stadion grossen Jubel hervorrief, dauerte es geschlagene 78 Minuten.