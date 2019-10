Neuseeland bleibt an der Rugby-WM in Japan makellos und auf Viertelfinal-Kurs. Frankreich müht sich in die K.o.-Phase.

Der erste Eintrag auf dem Scoreboard gehörte Namibia, als Damian Stevens nach 2 Minuten einen Penalty-Kick verwandelt hatte. Dann drehte Neuseeland langsam auf. Zur Halbzeit stand es 24:9 für die «All Blacks» – was Coach Steve Hansen zu wenig war: «Die erste Hälfte war enttäuschend. Wir sind nicht mit der richtigen Einstellung aufgetreten.»

Am Ende hiess es nach 11 «Tries» 71:9 für den Rekordweltmeister, der damit auch sein 3. Spiel in der Gruppe B gewinnen konnte. Zum Mann des Spiels machte sich Jordie Barrett. Dem 22-jährigen Neuseeländer gelangen 21 Punkte.

Frankreich zweiter Viertelfinalist

In der Gruppe C folgt Frankreich England in die Viertelfinals. «Les Bleus» taten sich auf dem Weg zum 3. Sieg gegen Tonga indes äusserst schwer. Latiume Fosita brachte den südpazifischen Inselstaat in der 79. Minute mit seiner Conversion auf 21:23 heran. Dabei blieb es jedoch bis zum Schluss.