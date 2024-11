Harry Potter debütiert am Sonntag für Australiens Nationalteam – ausgerechnet in der «Geburtsstadt» seines Namensvetters.

Legende: Trägt am Sonntag erstmals das Nationaltrikot Harry Potter. IMAGO / AAP

Er trägt passenderweise den Übernamen «Zauberer», ist 26-jährig und trägt am Sonntag erstmals das Trikot der australischen Rugby-Nationalmannschaft. Die Rede ist von Harry Potter. In Edinburgh debütiert er in einem Testspiel gegen Schottland.

Der Spielort könnte passender nicht sein. In der schottischen Hauptstadt hat Joanne K. Rowling die meisten Bücher der weltbekannten Fantasy-Reihe geschrieben. «Es ist eine gute Herausforderung für Journalisten, ob ihnen ein einzigartiges oder originelles Harry-Potter-Wortspiel einfällt», so Potter.

Potter wurde im Dezember 1997 in London geboren – sechs Monate nach der Veröffentlichung von «Harry Potter und der Stein der Weisen», dem ersten Teil von Rowlings Romanreihe. Im Alter von 10 Jahren zog er nach Melbourne, sein Akzent entspreche mittlerweile eher dem australischen als jenem seines Geburtslands.

Australien befindet sich nach dem Vorrunden-Aus an der WM 2023 im Umbruch. Potter ist bereits der 18. Debütant in diesem Jahr. Aber wohl der erste, mit Zauberstab im Gepäck.