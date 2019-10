Neuseeland folgt England mit Gala in die Halbfinals

Rugby-WM in Japan

Es dauerte satte 69 Minuten, ehe sich Irland endlich die ersten Punkte auf dem Scoreboard notieren lassen konnte. Neuseeland nutzte die irischen Schwächen eiskalt aus, kam zu insgesamt 6 Tries und zog problemlos unter die letzten 4 Teams an der Rugby-WM in Japan ein.

Nach einer 22:0-Führung zur Halbzeit nahmen die «All Blacks» etwas Tempo aus der Partie. Am Ende hiess es 46:14 für den dreifachen Weltmeister.

England wirft Australien raus

Im Halbfinal trifft Neuseeland auf England. Das Team mit der roten Rose im Emblem hatte sich zuvor gegen Australien letztlich deutlich 40:16 durchgesetzt. Die «Wallabies» rochen zunächst noch einmal Lunte und stellten direkt nach der Pause von 9:17 auf 16:17. Doch England reagierte umgehend, und rückte die Kräfteverhältnisse wieder zurecht.

Die auffälligsten Figuren bei England hiessen Johnny May, dem 2 Tries gelangen, sowie Owen Farrell: Der Captain glänzte mit je 4 erfolgreichen Conversions und Penaltykicks.

