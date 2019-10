Wales schlägt Fidschi an der WM mit 29:17 und steht in den Viertelfinals.

Auch Australien ist in der Gruppe D weiter.

Schottland kantert Russland nieder. Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown gegen Japan.

Gruppe D: Wales gegen Fidschi mit Mühe

Fidschi überraschte die Waliser mit einem Blitzstart und lag nach 8 Minuten mit 10:0 in Front. Doch die «Dragons» konnten reagieren und die Partie drehen. Glänzen konnte insbesondere Josh Adams mit 3 Tries, darunter mit dem Anschluss nach 17 Minuten nach einem sehenswerten Catch.

Fidschi hatte beim Stand von 17:22 eine Viertelstunde vor Schluss die Chance zur neuerlichen Wende, ehe Liam Williams alles klar machte. Damit stehen Wales und Australien in der Gruppe D in der K.o.-Phase.

Gruppe A: Kantersieg für Schotten

Schottland bezwang Russland mit 61:0. Adam Hastings erzielte 2 Tries und verwandelte zudem 8 von 9 Conversions, George Horne skorte dreimal. Das letzte Gruppenspiel bestreitet Schottland am Sonntag gegen den noch unbesiegten Gastgeber Japan.

Gruppe C: Argentinien siegt zum Abschluss

In der Gruppe C, in der Frankreich und England bereits als Viertelfinalisten feststanden, schlug Argentinien die USA mit 47:17.