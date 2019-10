Schottland hat an der Rugby-WM in Japan den geforderten ersten Sieg gelandet. Samoa war chancenlos.

Schottland hat an der Rugby-WM in Japan in der starken Gruppe A seine Chance auf das Erreichen der Viertelfinals gewahrt. Die «Bravehearts» setzten sich in Kobe mit 34:0 gegen Samoa durch.

Die Schotten liessen dem Team aus Ozeanien keine Chance und führten bereits zur Halbzeit mit 20:0. Damit steht Schottland nun mit fünf Punkten auf dem dritten Rang.

Legende: Fehlstart korrigiert Schottland gewinnt gegen Samoa. Keystone

Noch gegen Russland und Japan

In der Fünfergruppe gelangen die beiden Erstplatzierten in die Runde der letzten acht. Die Schotten waren mit einer 3:27-Niederlage gegen Mitfavorit Irland ins Turnier gestartet und treffen nun noch auf Russland und die überraschend starken Japaner.