Dommaraju Gukesh bügelt seinen Fehlstart an der Schach-WM gegen den Chinesen Liren Ding aus.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Volle Konzentration Dommaraju Gukesh und Liren Ding duellieren sich in Singapur. IMAGO Images/Xinhua

Der erst 18-jährige Inder gewann die dritte Partie der Schach-WM in Singapur nach 37 Zügen gegen den amtierenden Weltmeister Liren Ding. In der Wertung steht es nun 1,5 zu 1,5. Der Titelverteidiger geriet früh unter Druck und dachte zu lange für seine Züge nach. Am Ende verlor der Chinese auf Zeit, weil die 40-Züge-Marke, nach welcher die beiden Spieler nochmals eine 30-minütige Zeitgutschrift erhalten, nicht erreicht wurde.

Der Sieg bringt Gukesh einen Punkt; der erste Match war an Ding gegangen, im 2. hatten sich die Kontrahenten am Dienstag unentschieden getrennt. Nach einem Tag Pause geht es am Freitag weiter mit der vierten Partie.

2,5 Millionen Dollar Preisgeld

Die Schach-WM in Singapur ist auf 14 Partien angesetzt. Der Sieger einer Partie bekommt einen Punkt, bei einem Unentschieden gibt es für beide Spieler einen halben Punkt. Der Spieler, der als erstes 7,5 Punkte sammelt, ist Schach-Weltmeister und erhält den Grossteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Steht es nach 14 Partien unentschieden, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach.