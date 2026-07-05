Am Eidgenössischen Schützenfest in Chur werden fünf neue Schützenköniginnen und Schützenkönige erkoren. Der prominenteste Name: Olympiasiegerin Chiara Leone.

Legende: Strahlte in Chur Chiara Leone. Keystone/Gian Ehrenzeller

Olympiasiegerin Chiara Leone sicherte sich den Titel im Wettkampf mit dem Gewehr auf 50 m. Die Weltklasse-Schützin setzte sich im Final mit 248,8 Punkten gegen Christoph Dürr (247,0) durch. Zuvor hatte sie bereits die Qualifikation für den Final, den sogenannten Ausstich, für sich entschieden.

Mit einer starken Schlussphase verteidigte sie ihre Führung im Final erfolgreich. Vor den letzten beiden Schüssen hatte Leone nur einen Punkt Vorsprung gehabt. «Beim Schiessen ist das in der Schweiz das Höchste», erklärte die Aargauerin.

Die Königsfinals bildeten am Sonntag den sportlichen Höhepunkt des Eidgenössischen Schützenfests Chur 2026. In fünf verschiedenen Disziplinen wurden die neuen Schützinnen und Schützen mit der Schützenkrone ausgezeichnet. Den ersten Wettkampf des Tages entschied der Pistolenschütze und Weltmeister Adrian Schaub für sich.

Weitere Gewinner:innen: