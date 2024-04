100 m Brust: Mamié dominiert, verpasst aber Limite

Lisa Mamié hat die Olympia-Limite über 100 m Brust an den Schweizer Meisterschaften in Uster verpasst. Die 25-Jährige vom Schwimmklub Limmat Sharks gewann zwar problemlos, schwamm dabei aber nur eine Zeit von 1:07,70 Minuten. Für die Paris-Qualifikation wäre eine Zeit von 1:06,79 Minuten, die Olympische Normzeit, nötig gewesen. Damit blieb sie auch über eine Sekunde über ihrem Schweizer Rekord.

50 m Schmetterling: Ponti mit neuem Rekord

Am Morgen hatte Noè Ponti die Schweizer Meisterschaften der Schwimmer mit einem Paukenschlag lanciert. Der 22-jährige Tessiner verbesserte im Vorlauf über 50 m Schmetterling seinen bisherigen Schweizer Rekord um 13 Hundertstel auf 22,91 Sekunden. Am Abend setzte er nochmals einen drauf und verbesserte sich auf 22,65 Sekunden. Schneller als Ponti, der 2021 in Tokio Olympia-Bronze über 100 m Schmetterling gewonnen hatte, war in diesem Jahr weltweit noch kein Athlet.