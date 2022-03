Legende: Erneut stark unter dem Korb Clint Capela (l.) im Duell mit Josh Hart. Keystone / AP Photo / Brett Davis

NBA: Capelas Hawks bezwingen Portland

Die Atlanta Hawks haben mit einem 122:113 gegen die Portland Trail Blazers in der NBA den 3. Sieg in Folge geholt und sind nicht mehr im Minus. Zum 1. Mal seit dem 15. Dezember weist das Team des Genfers Clint Capela eine ausgeglichene Bilanz auf. Mit 34 Siegen gegenüber 34 Niederlagen festigt Atlanta seinen 9. Platz in der Eastern Conference, der gleichbedeutend mit der Teilnahme an den Play-ins ist. Capela zeigte eine gute Leistung: Er erzielte 8 Punkte und war mit 16 Rebounds der Herr der Lüfte. Mann des Spiels war Trae Young, der wie am Vortag gegen Indiana (47 Punkte) mit 46 Punkten glänzte.

NHL: Sieg und Assist für Janis Moser

Janis Moser ist in der NHL zu seinem 12. Skorerpunkt gekommen. Der Bieler Verteidiger war mit einem Assist am letzten Tor der Arizona Coyotes zum 5:3-Sieg bei den Ottawa Senators beteiligt. Für die im Playoff-Rennen längst abgeschlagenen Coyotes war es der 5. Sieg in den letzten 6 Partien. 9 seiner 19 Saisonerfolge hat das Team aus Glendale in den letzten 6 Wochen gefeiert.